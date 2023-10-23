ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аслан Карацев и Бен ШелтонМощное выступление Карацева в Токио, первый финал Котова и очередная травма Алькараса
  • 13:26
    • Один из лидеров «Баварии» выбыл на неопределенный срок
  • 12:36
    • Тейлор Бек признан лучшим нападающим прошлой недели в КХЛ
  • 12:06
    • «Шахтер» расторг контракт с игроком, ранее сбежавшим в Россию
  • 11:41
    • «Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе
    Все новости спорта

    Один из лидеров «Баварии» выбыл на неопределенный срок

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Бундеслига Футбол Германии
    Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка не сыграет в ближайшее время из-за перелома руки.

    Леон Горецка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леон Горецка

    Горецка получил травму в недавнем матче чемпионата Германии против «Майнца» (3:1).

    Один из лидеров «Баварии» успешно перенес операцию в связи с переломом пястной кости, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

    Отмечается, что 28-летний игрок выбыл из строя на неопределенный срок.

  • Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ
  • Немецкий футболист привлек интерес «Ливерпуля», который ищет замену лидеру своей атаки
  • 19/10/2023

    • В текущем сезоне Горецка провел в чемпионате Германии восемь матчей, забил два гола и отметился одной результативной передачей.

    Напомним, в конце сентября сломал руку вингер «Баварии» Серж Гнабри.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Фулхэм» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Локомотив» прервет серию поражений в тяжелейшем матче против СКА
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Каролина» воспользуется всеми уязвимыми точками «Тампы-Бэй»
  • «Тампа-Бэй» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Севилья — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры