Один из лидеров «Баварии» выбыл на неопределенный срок

Леон Горецка Фото: globallookpress.com
Горецка получил травму в недавнем матче чемпионата Германии против «Майнца» (3:1).
Один из лидеров «Баварии» успешно перенес операцию в связи с переломом пястной кости, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Отмечается, что 28-летний игрок выбыл из строя на неопределенный срок.
В текущем сезоне Горецка провел в чемпионате Германии восемь матчей, забил два гола и отметился одной результативной передачей.
Напомним, в конце сентября сломал руку вингер «Баварии» Серж Гнабри.