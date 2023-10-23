Один из лидеров «Баварии» выбыл на неопределенный срок

Полузащитник «Баварии»не сыграет в ближайшее время из-за перелома руки.

Горецка получил травму в недавнем матче чемпионата Германии против «Майнца» (3:1).

Один из лидеров «Баварии» успешно перенес операцию в связи с переломом пястной кости, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Отмечается, что 28-летний игрок выбыл из строя на неопределенный срок.

В текущем сезоне Горецка провел в чемпионате Германии восемь матчей, забил два гола и отметился одной результативной передачей.

Напомним, в конце сентября сломал руку вингер «Баварии» Серж Гнабри.