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    Гленн Бейл прокомментировал вызов в сборную России игроков «Крыльев Советов»

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    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о том, что его партнеры по команде получили вызов в сборную России на товарищеские матчи.

    Гленн Бейл
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    Гленн Бейл

    «Ребята развивались самостоятельно, команда идёт на третьем месте в турнирной таблицы.

    Для меня это закономерно, что тренер национальной команды захотел посмотреть, как они играют. Так что поздравляю ребят. Я думаю, они это заслужили», — сказал Бейл Чемпионат.

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    • Напомним, что сборная России провела 2 товарищеских матча в октябрьскую паузу. В 1-й встрече национальная команда обыграла Камерун (1:0), а во 2-й сыграла вничью с Кенией (2:2).

    В нынешнем сезоне Бейл провел 16 матчей за «Крыльев Советов», забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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