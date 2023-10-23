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    Глава РПЛ: В решение УЕФА о допуске сборных России U17 не верил и не верю до сих пор

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    Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев признался, что по-прежнему не верит в допуск сборных России до 17 лет на международные турниры.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идет движение навстречу. Но я говорил, что я не представляю, как это можно реализовать. Когда я увидел решение УЕФА, оно оказалось странным для меня — я сразу обратил внимание на то, что там говорится, что дали поручение администрации проработать техническую возможность.

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    • Я много лет работал с тем исполкомом и с этим, обычно все происходит наоборот, обычно администрация докладывает, а исполком поддерживает. Поэтому мне это показалось странным. Когда появилось решение, я обрадовался, но у меня было много скепсиса.

    Для меня была тоже неожиданной поддержка ФИФА этого решения, приятный сюрприз. Но опять же мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», — приводит слова Алаева ТАСС.

    В конце сентябре стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

    После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.

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