22 октября в 16:30 по московскому времени действующий чемпион страны «Зенит» примет «Крылья Советов». За ходом матча 12-го тура РПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

Чемпионы страны пяти последних лет показали слабый старт в первой трети нового сезона. Команда из Санкт-Петербурга лишь четвертая и при матче в запасе отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 очков. Сейчас на счету «Зенита» 20 баллов (6 побед, 2 ничьи и 3 поражения).

В прошлом месяце у подопечных Сергея Семака была только одна победа в 4-х матчах — над «Рубином» в гостях (3:0). За этот отрезок «Зенит» также потерпел неудачу во встречах против «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3) и сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

7 октября «Зенит» отправился на выезд в Сочи, чтобы сыграть с одноименной командой в рамках 11-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, забитыми мячами отличились Клаудиньо и Кассьерра.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» в этом сезоне продолжают удивлять футбольную общественность. Самарский клуб по итогам 11-ти туров расположился на второй позиции, набрав 21 очко.

Коллектив Игоря Осинькина забил больше всех в лиге (25 мячей) и 14 раз пропустил в свои ворота. На счету клуба из Самары 6 побед, 3 ничьи и 2 поражения в текущем сезоне.

После матча с «Балтикой» (2:1) в 6-м туре «Крылья Советов» выдали серию из пяти матчей без поражений, которая завершилась в прошлом туре. Самарский коллектив отправился на выезд в Нижний Новгород, всухую уступив «Пари НН» (0:2).

Этот матч стал для «Крыльев Советов» первым в чемпионате, в котором им не удалось отличиться забитым мячом. Ранее самарцы разгромили дома «Спартак» (4:0), обыграли «Сочи» (2:1) и «Факел» (3:0), а также сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» оформил два разгрома над самарцами — 3:0 дома и 5:1 на выезде. Команды также играют в одной группе в новой кампании Кубка России и провели одну встречу в Самаре, которая также завершилась победой питерской команды — 1:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 8 побед, один раз успех праздновали «Крылья Советов» и однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 3.70.