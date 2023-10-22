Гончаренко: «Урал» проиграл матч на первых минутах

Наставник «Урала»подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Сочи». Клуб из Екатеринбурга уступил со счетом 1:4.

«В чем причина не самой яркой игры "Урала"? У нас который матч очень плохое начало. Потом мы в игру где‑то возвращаемся, а где‑то — нет. Проиграли матч на первых минутах.

К сожалению, Миня Бевеев сегодня действовал очень неправильно: расположение, подборы, работа с мячом. Может быть, его какая‑то неуверенность передалась команде. Хотя, наверное, не в нем дело, все наошибались, в том числе и мы», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«Урал» с 16 очками идет на 9-м месте в таблице.