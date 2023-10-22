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    «Жирона» совершила камбэк с 0:2 и обыграла «Альмерию» в матче Примеры

    «Жирона» — «Альмерия»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Жирона» обыграла «Альмерию» (4:2) в матче 10-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Сначала «Альмерия» вышла вперед. На 2-й минуте встречи нападающий команды Лео Баптистау открыл счет в матче, а потом на 24-й минуте он же сделал дубль — 2:0.

    После этого забивала только «Жирона». Команда совершила камбэк еще в 1-м тайме. Сначала на 37-й минуте Иван Мартин сократил отставание до минимума.

    Затем нападающий «Жироны» Артём Довбик и вовсе сравнял счет спустя всего 2 минуты после 1-го гола команды. А спустя еще 4 минуты все тот же Довбик и вовсе вывел свою команду вперед — 3:2.

    Во 2-м тайме «Жирона» забила еще 2 безответных гола. Сначала нападающий хозяев Савио точным ударом на 71-й минуте встречи сделал счет 4:2, а форвард Кристиан Стуани на 85-й минуте сделал результат разгромным. Матч так и закончился победой «Жироны» 5:2.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Альмерия 5:2
    Голы: 0:1 Лео Баптистау (2'), 0:2 Лео Баптистау (24'), 1:2 Иван Мартин (37'), 2:2 Артем Довбик (39'), 3:2 Артем Довбик (43'), 4:2 Савио (71'), 5:2 Кристиан Стуани (85') Жирона: Пауло Гассанига, Эрик Гарсия (Арнау Мартинес, 80'), Давид Лопес, Дейли Блинд, Ян Коуту (Валери Фернандес, 67'), Мигель Гутьеррес, Янхель Эррера, Алейш Гарсия, Иван Мартин (Pablo Torre, 86'), Савио (Порту Кристиан, 80'), Артем Довбик (Кристиан Стуани, 68') Альмерия: Фернандо Мартинес, Алекс Сентельес, Кайки Мело, Сесар Монтес, Посо, Лукас Робертоне (Juan Brandariz, 46'), Серхио Аррибас (Ларджи Рамазани, 68'), Иддрису Баба, Дион Лопи (Гонсало Мелеро, 68'), Лео Баптистау (Marciano Sanca, 89'), Адриан Эмбарба (Лазаро Винисиус Маркес, 80') Предупреждения: Лукас Робертоне (26'), Давид Лопес (45 + 4'), Лео Баптистау (74')

    После этого матча «Жирона» занимает 2-е место в таблице Примеры (25 очков). «Альмерия» — на последней 20-й строчке (3 балла).

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