Сборная России U17 сыграет с тремя участниками чемпионата мира

Юношеская сборнаяначала учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье, который продлится до 30 октября, сообщает пресс-служба РФС.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Cборная России U17 Фото: rfs.ru

В рамках сбора российские футболисты 2006 года рождения проведут три матча.

Соперниками команды Дениса Первушина станут сборные Узбекистана, Сенегала и Панамы.

Все три команды сыграют на 19-м чемпионате мира среди юношей до 17 лет, который пройдет в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря. Всего в финальном турнире примут участие 24 команды.

Матчи сборной России состоятся 22, 25 и 28 октября соответственно. Первая встреча начнется в 13:00 мск. Две другие встречи, которые будут транслироваться в прямом эфире, стартуют в 16:00 мск.

Всего в Турцию в составе сборной России отправились 22 футболиста:

вратари: Даниил Ладоха («Краснодар»), Курбан Расулов («Динамо» Москва);

защитники: Богдан Мацола, Кирилл Ларионов (оба — «Краснодар»), Матвей Бардачев, Кирилл Обонин (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Максим Жуков (ЦСКА Москва), Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Николай Придава («Родина» Москва), Егор Ведерников («Строгино» Москва);

полузащитники: Максим Майоров, Виктор Окишор (оба — «Динамо» Москва), Артём Корнеев, Станислав Топинка (оба — «Локомотив» Москва), Андрей Ивлев («Факел» Воронеж), Арсений Хорин («Родина» Москва), Никита Базилевский («Зенит» Санкт-Петербург), Вадим Пастушков («Спартак» Москва), Иван Бобер («Крылья Советов» Самара), Валерий Архипенко («Аланьяспор» Аланья, Турция);

нападающие: Егор Сысоев («Спартак» Москва), Кирилл Чебураков («Ростов» Ростов-на-Дону).

Напомним, ранее в РФС заявили, что УЕФА не отменял допуск сборных России U17 на международные турниры.