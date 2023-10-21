Пиняев: Считаю, ничья в матче с «Динамо» незакономерна

Полузащитник московскогопрокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура РПЛ с(0:0).

«Сначала перевес был у "Локомотива", потом у "Динамо". Это нормально, так и должно было быть.

Замена — это выбор тренера. В первом тайме я старался обострять. Где-то получалось лучше, где-то хуже. Чаще было успешно.

Закономерна ли ничья в сегодняшнем матче? Я считаю, что нет.

Считаю ли себя лидером команды? Я футболист команды "Локомотив", нас больше 25 человек. Поэтому себя не выделяю», — цитирует Пиняева «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.