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    «Манчестер Сити» — «Брайтон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 9-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Братоном»

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    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    Сегодня в 17:00 по московскому времени действующий чемпион АПЛ «Манчестер Сити» сыграет дома с «Брайтоном». За ходом матча 9-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    За последние два тура «Манчестер Сити» потерял лидерство в АПЛ и опустился на третью строчку. Сейчас в активе подопечных Гвардиолы 18 очков (6 побед и 2 поражения).

    «Манчестер Сити» уступил в 3-х из 4-х последних матчах во всех турнирах. «Горожане» добились победы только в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Лейпцига» на выезде (3:1). Да и здесь 3 очка пришлось вырывать в самой концовке.

    «Манчестер Сити» за последний месяц успел вылететь из Кубка английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» (0:1),а так же уступил в двух крайних турах АПЛ. Действующие чемпионы страны сначала проиграли «Вулверхэмптону» (1:2), а затем не справились с «Арсеналом» (0:1).

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    «Брайтон»

    Эта команда по итогам 8-ми туров расположилась на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» за этот период одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, заработав в общей сложности 16 очков.

    «Чайки» не выигрывают на протяжении 4-х матчей подряд во всех турнирах. За этот отрезок коллектив Роберто Де Дзерби дважды проиграл и еще две последние игры свел к ничьей.

    Так «Брайтон» вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Челси» (0:1), а следом неудачно съездил в Бирмингем, где разгромно проиграл «Астон Вилле» в рамках АПЛ (1:6).

    После этого «чайки» вырвали ничью у «Марселя» во 2-м туре Лиги Европы (2:2) и с таким же счетом сыграли с «Ливерпулем» в крайнем туре чемпионата Англии.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл соперника со счетом 3:1, а встреча в Брайтоне завершилась вничью (1:1). Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 8 побед, «чайки» оказались сильнее в одном случае и еще один раз команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон» с коэффициентом 2.13.

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