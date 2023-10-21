Индзаги заявил, что переживал за матч с «Торино»

Главный тренервысказался о победе над(3:0).

«Ребята очень хорошо поработали, ведь сыграть с "Торино" после перерыва на матчи сборных, проведя всего одну тренировку, было не так-то просто. Мы хорошо начали матч, но затем снизили интенсивность и немного потеряли форму против сильного соперника. Я очень переживал за этот матч, но благодарю игроков за то, что они справились с ним наилучшим образом. Как это часто бывает, игра меняется в последние полчаса. Имея пять замен, мы, тренеры, должны максимально использовать эти ситуации», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в Серии А с 22 очками в активе. «Торино» — на 14-й позиции (9).