«Айнтрахт» в гостях победил «Хоффенхайм», «Фрайбург» одолел «Бохум»

21 октября в 8-м туре Бундеслиги завершились еще два матча.

«Айнтрахт» на выезде играл с «Хоффенхаймом». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Омар Мармуш, Ансгар Кнауфф и Эйе Скири.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Айнтрахт Ф 1:3 Голы: 1:0 Максимилиан Байер (3'), 1:1 Омар Мармуш (11'), 1:2 Ансгар Кнауфф (23'), 1:3 Эйе Скири (45 + 3') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Фогт, Джон Брукс (Кевин Акпогума, 46'), Аттила Салаи (Финн Оле Беккер, 64'), Павел Кадержабек, Гриша Прёмель, Флориан Гриллич, Антон Стах (Том Бишоф, 78'), Роберт Сков, Ваутер Вегорст (Мариус Бюльтер, 78'), Максимилиан Байер (Мергим Бериша, 65') Айнтрахт Ф: Йенс Граль, Филипп Макс (Хрвое Смолчич, 87'), Аурелио Бута, Робин Кох, Тута, Ансгар Кнауфф (Йенс Хёуге, 75'), Эйе Скири, Хуго Ларссон, Омар Мармуш (Джессик Нганкам, 75'), Фарес Шаиби (Эрик Эбимбе, 63'), Вильям Пачо Предупреждения: Флориан Гриллич (41'), Гриша Прёмель (51'), Аттила Салаи (60')

«Айнтрахт» набрал 13 очков и занимает 7-е место в таблице. «Хоффенхайм» (15) идет на 6-й строчке.

В другой встрече «Фрайбург» дома выиграл у «Бохума» со счетом 2:1.

У хозяев отличились Рицу Доан и Винченцо Грифо (с пенальти).

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Бохум 2:1 Голы: 0:1 Гонсало Пасьенса (15'), 1:1 Рицу Доан (26'), 2:1 Винченцо Грифо (пенальти) (45 + 2') Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Мануэль Гульде, Роланд Шаллаи (Михаэль Грегорич, 73'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Рицу Доан (Кильянн Сильдийя, 82'), Винченцо Грифо (Чуквубуйке Адаму, 88'), Ноа Вайсхаупт (Лукас Кюблер, 82'), Максимилиан Филипп (Лукас Хёлер, 73') Бохум: Мануэль Риман, Кристофер Антви-Адджей, Данило Соарес (Максимилиан Виттек, 84'), Кристиан Гамбоа (Мориц Брошински, 65'), Бернардо, Кевен Шлоттербек, Иван Ордец, Такума Асано, Кевин Штёгер (Филипп Фёрстер, 75'), Энтони Лосийя (Lukas Daschner, 75'), Гонсало Пасьенса (Филипп Хофман, 65') Предупреждения: Мануэль Гульде (23'), Винченцо Грифо (29'), Кристофер Антви-Адджей (31'), Кевен Шлоттербек (52'), Кристиан Гамбоа (63'), Мануэль Риман (65'), Максимилиан Эггештайн (90 + 2')

«Фрайбург» с 13 очками находится на 8-й позиции в таблице.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бохум» (4) расположился на 16-м месте.