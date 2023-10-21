2-й таймМанчестер Сити — БрайтонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Брайтон». Онлайн
  • 18:34
    • «Байер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Бундеслиги
  • 17:10
    • «Ливерпуль» всухую обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
  • 17:09
    • Котов победил Кецмановича и вышел в финал турнира в Стокгольме
  • 15:59
    • «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА
  • 15:51
    • Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч РПЛ с «Динамо»
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» в гостях победил «Хоффенхайм», «Фрайбург» одолел «Бохум»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Хоффенхайм 1899 Фрайбург Бохум
    21 октября в 8-м туре Бундеслиги завершились еще два матча.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Айнтрахт» на выезде играл с «Хоффенхаймом». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

    В составе победителей голы забили Омар Мармуш, Ансгар Кнауфф и Эйе Скири.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Айнтрахт Ф 1:3
    Голы: 1:0 Максимилиан Байер (3'), 1:1 Омар Мармуш (11'), 1:2 Ансгар Кнауфф (23'), 1:3 Эйе Скири (45 + 3') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Фогт, Джон Брукс (Кевин Акпогума, 46'), Аттила Салаи (Финн Оле Беккер, 64'), Павел Кадержабек, Гриша Прёмель, Флориан Гриллич, Антон Стах (Том Бишоф, 78'), Роберт Сков, Ваутер Вегорст (Мариус Бюльтер, 78'), Максимилиан Байер (Мергим Бериша, 65') Айнтрахт Ф: Йенс Граль, Филипп Макс (Хрвое Смолчич, 87'), Аурелио Бута, Робин Кох, Тута, Ансгар Кнауфф (Йенс Хёуге, 75'), Эйе Скири, Хуго Ларссон, Омар Мармуш (Джессик Нганкам, 75'), Фарес Шаиби (Эрик Эбимбе, 63'), Вильям Пачо Предупреждения: Флориан Гриллич (41'), Гриша Прёмель (51'), Аттила Салаи (60')

    «Айнтрахт» набрал 13 очков и занимает 7-е место в таблице. «Хоффенхайм» (15) идет на 6-й строчке.

    В другой встрече «Фрайбург» дома выиграл у «Бохума» со счетом 2:1.

    У хозяев отличились Рицу Доан и Винченцо Грифо (с пенальти).

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Бохум 2:1
    Голы: 0:1 Гонсало Пасьенса (15'), 1:1 Рицу Доан (26'), 2:1 Винченцо Грифо (пенальти) (45 + 2') Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Мануэль Гульде, Роланд Шаллаи (Михаэль Грегорич, 73'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Рицу Доан (Кильянн Сильдийя, 82'), Винченцо Грифо (Чуквубуйке Адаму, 88'), Ноа Вайсхаупт (Лукас Кюблер, 82'), Максимилиан Филипп (Лукас Хёлер, 73') Бохум: Мануэль Риман, Кристофер Антви-Адджей, Данило Соарес (Максимилиан Виттек, 84'), Кристиан Гамбоа (Мориц Брошински, 65'), Бернардо, Кевен Шлоттербек, Иван Ордец, Такума Асано, Кевин Штёгер (Филипп Фёрстер, 75'), Энтони Лосийя (Lukas Daschner, 75'), Гонсало Пасьенса (Филипп Хофман, 65') Предупреждения: Мануэль Гульде (23'), Винченцо Грифо (29'), Кристофер Антви-Адджей (31'), Кевен Шлоттербек (52'), Кристиан Гамбоа (63'), Мануэль Риман (65'), Максимилиан Эггештайн (90 + 2')

    «Фрайбург» с 13 очками находится на 8-й позиции в таблице.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бохум» (4) расположился на 16-м месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» завоюют в дерби три очка
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Реал» обыграет «Севилью» благодаря голам Беллингема?
  • «Севилья» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры