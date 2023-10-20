Юран: Занимаю предпоследнее место по зарплате среди тренеров РПЛ

Главный тренер «Пари НН»заявил, что его контракт благодаря сохранению места в РПЛ был автоматически продлен на два года.

По мнению Юрана, он занимает предпоследнее место по зарплате среди тренеров РПЛ.

«У меня это изначально было прописано. Решаю задачу — контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определенные места в таблице.

По оплате труда среди тренеров РПЛ занимаю предпоследнее место.

Последнее, предполагаю, что тренер "Факела" Сергей Ташуев», — приводит слова 54-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.