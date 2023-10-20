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    Юран: Занимаю предпоследнее место по зарплате среди тренеров РПЛ

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что его контракт благодаря сохранению места в РПЛ был автоматически продлен на два года.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    По мнению Юрана, он занимает предпоследнее место по зарплате среди тренеров РПЛ.

    «У меня это изначально было прописано. Решаю задачу — контракт продлевается автоматически, без дополнительных подписей. Сумма фиксированная, просто есть бонусы за определенные места в таблице.

    По оплате труда среди тренеров РПЛ занимаю предпоследнее место.

    Последнее, предполагаю, что тренер "Факела" Сергей Ташуев», — приводит слова 54-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

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