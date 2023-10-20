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    Семак рассказал, в каком компоненте «Крылья Советов» превосходят многие клубы РПЛ

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов».

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    «В этом сезоне в "Крыльях" изменилось одно — результат. В прошлом году команда хорошо играла, создавала моменты, но по тем или иным причинам не хватало результата, попали в сложную ситуацию с точки зрения психологической борьбы за выживание. И в этом контексте, наверное, пришлось сложнее психологически прежде всего.

    Что касается игры, и в прошлом году мы с ними много играли, все матчи проходили достаточно сложно. И в этом году команда также играет, есть игроки опытные, иностранцы, вокруг которых строится уже команда. Плюс молодые игроки — наши, талантливые.

    Команда, которая любит играть на контратаках, одна из лучших в том компоненте. А нам, естественно, нужно готовиться к тому, чтобы противодействовать их контратакам.

    Потому что большинство клубов — практически все — играют низко, от обороны и используют наши ошибки, шансы в быстрых атаках. Это такой момент, над которым нам и нужно работать.

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    • Думаю, тактический рисунок "Крыльев" достаточно стабилен, поэтому еще раз повторю, что мы играем дома. Наверное, по рисунку матчей и преимущество позиционное будет у нас. И [посмотрим] насколько мы сможем его реализовать, насколько сможем соблюдать баланс между атакой и обороной, чтобы нивелировать сильные стороны "Крыльев".

    Если брать последнюю игру, то, конечно, это быстрые атаки, с которыми мы более-менее справились, имею ввиду матч на Кубок. Но плохо сыграли при стандартных положениях, на мой взгляд. Это два компонента, которым нам нужно уделить особое внимание: быстрые атаки и стандарты», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет 22 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

    «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров. «Зенит» находится на третьей строчке.

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