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    «Осасуна» переиграла «Гранаду»

    «Осасуна» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Осасуна Гранада
    В матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» в родных стенах переиграла «Гранаду» со счетом 2:0.

    «Осасуна»
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    «Осасуна»

    Авторами точных ударов в данном противостоянии стал Анте Будимир, который оформил дубль.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Гранада 2:0
    Голы: 1:0 Анте Будимир (11'), 2:0 Анте Будимир (пенальти) (59') Предупреждения: Брайан Сарагоса Мартинес (42'), Игнаси Микель (48'), Херард Гумбау (54'), Андре Феррейра (58'), Рубен Пенья (65'), Аймар Орос (79'), Пабло Ибаньес (84') Удаление: Лукас Бое (77')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Осасуна» набрала тринадцать очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. У «Гранады» шесть пунктов и девятнадцатая строчка.

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