«Осасуна» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

«Осасуна» Фото: globallookpress.com
Авторами точных ударов в данном противостоянии стал Анте Будимир, который оформил дубль.
Футбол. Испания. Примера
Осасуна — Гранада 2:0
Голы: 1:0 Анте Будимир (11'), 2:0 Анте Будимир (пенальти) (59') Предупреждения: Брайан Сарагоса Мартинес (42'), Игнаси Микель (48'), Херард Гумбау (54'), Андре Феррейра (58'), Рубен Пенья (65'), Аймар Орос (79'), Пабло Ибаньес (84') Удаление: Лукас Бое (77')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Осасуна» набрала тринадцать очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. У «Гранады» шесть пунктов и девятнадцатая строчка.