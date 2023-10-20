«Осасуна» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Испаниив родных стенах переиграласо счетом 2:0.

Авторами точных ударов в данном противостоянии стал Анте Будимир, который оформил дубль.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Гранада 2:0 Голы: 1:0 Анте Будимир (11'), 2:0 Анте Будимир (пенальти) (59') Предупреждения: Брайан Сарагоса Мартинес (42'), Игнаси Микель (48'), Херард Гумбау (54'), Андре Феррейра (58'), Рубен Пенья (65'), Аймар Орос (79'), Пабло Ибаньес (84') Удаление: Лукас Бое (77')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Осасуна» набрала тринадцать очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. У «Гранады» шесть пунктов и девятнадцатая строчка.