Моуринью: В футболе самое важное — побеждать, а не продавать философию

Главный тренер «Ромы»рассказал о своем стиле работы с командой.

«В футболе самое важное — побеждать, а не продавать философию. Это не продажа оправданий. Это значит быть победителем.

Надо иметь сильную личность, чтобы сказать: "Хорошо, я босс, я принимаю решение. Это не подлежит обсуждению. Если тренировки начинаются в 10 утра — не жду ни минуты. Даже если ты Диего Марадона, которого я никогда не имел удовольствия или чести тренировать, начинать с 10 — значит начинать с 10.

Команда — самое главное. Даже если ты самый лучший игрок в мире. Игрок с высоким статусом в клубе: команда — самое важное.

Как тренер ты должен быть мягким и сильным. Возможно, слово 'мягкий' не подходит — нужно быть открытыми, очень открытыми к тому, что думают игроки, к тому, что чувствуют игроки. А не просто придерживаться собственных идей, потому что работаешь с командой.

Команда должна иметь голос, по своему мнению, делиться ею. Надо быть открытым с игроками, чтобы все работало как команда.

Выигрываешь три матча подряд, но это не рай, потому что поражение близится. Проигрываешь два-три матча подряд — тоже не ад, потому что собираешься выбраться из этого темного момента и снова побеждать.

Очень важно держать баланс, многому научился с опытом. Считаю, чем больше у тебя опыта, тем ты сбалансированнее. Игроки смотрят на тебя и видят камень — и кого-то, кому они могут доверять", — сказал Моуринью Goal.