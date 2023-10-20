ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • 07:12
    • Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»
    Все новости спорта

    Моуринью: В футболе самое важное — побеждать, а не продавать философию

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Рома
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своем стиле работы с командой.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «В футболе самое важное — побеждать, а не продавать философию. Это не продажа оправданий. Это значит быть победителем.

    Надо иметь сильную личность, чтобы сказать: "Хорошо, я босс, я принимаю решение. Это не подлежит обсуждению. Если тренировки начинаются в 10 утра — не жду ни минуты. Даже если ты Диего Марадона, которого я никогда не имел удовольствия или чести тренировать, начинать с 10 — значит начинать с 10.

    Команда — самое главное. Даже если ты самый лучший игрок в мире. Игрок с высоким статусом в клубе: команда — самое важное.

    Как тренер ты должен быть мягким и сильным. Возможно, слово 'мягкий' не подходит — нужно быть открытыми, очень открытыми к тому, что думают игроки, к тому, что чувствуют игроки. А не просто придерживаться собственных идей, потому что работаешь с командой.

    Команда должна иметь голос, по своему мнению, делиться ею. Надо быть открытым с игроками, чтобы все работало как команда.

    Выигрываешь три матча подряд, но это не рай, потому что поражение близится. Проигрываешь два-три матча подряд — тоже не ад, потому что собираешься выбраться из этого темного момента и снова побеждать.

    Очень важно держать баланс, многому научился с опытом. Считаю, чем больше у тебя опыта, тем ты сбалансированнее. Игроки смотрят на тебя и видят камень — и кого-то, кому они могут доверять", — сказал Моуринью Goal.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ак Барс» готовится к результативному матчу с «Сибирью»
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Завтра в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оттава — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры