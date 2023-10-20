ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • 18:00
    • Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова
  • 13:48
    • Карацев обыграл Де Минора и вышел в полуфинал турнира в Токио
    Все новости спорта

    Беленов: Мной интересовались испанские и турецкие клубы, но агенты вредили

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Факел РПЛ Футбол России Рубин Спартак Уфа
    Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов заявил, что не очень хорошо относится к футбольным агентам.

    Александр Беленов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Беленов

    «Был интерес и из Испании, и из Турции. Но многие факторы влияли на исход. К сожалению, в нашем футболе агенты иногда решают больше, чем сами футболисты. Любой агент может как поднять футболиста, так и угробить его карьеру. Это большая проблема нашего футбола.

    Мне в этом плане не повезло: обычно вредили (смеётся). Примеры есть. В последний раз был вариант перед переходом в "Уфу", когда из-за непорядочности некоторых людей сорвался переход в клуб чемпионата Турции. Это было летом 2017 года. Но всё, что ни делается, — всё к лучшему.

    Давно не связываюсь с агентами. Ну и смысла нет. Меня уже никуда не продать и ничего не заработать (смеётся). Я и сам без их помощи могу поговорить с клубом. С "Факелом", "Уфой" и "Рубином" я договаривался самостоятельно», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Александр Беленов — известный российский вратарь, выступал за «Салют», «Спартак», «Кубань», «Уфу», «Анжи», «Рубин». Летом 2023 года перешел в воронежский «Факел», где сейчас является вторым номером.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ак Барс» готовится к результативному матчу с «Сибирью»
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Завтра в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры