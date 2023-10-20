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    Игрок «Сочи»: В РПЛ чуть повыше уровень, чем в МЛС

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    Полузащитник «Сочи» Амир Батырев сравнил уровень футбола в чемпионате России и МЛС.

    Амир Батырев
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    Амир Батырев

    Батырев ранее выступал в МЛС за «Торонто» и «Ванкувере».

    «В России высокий уровень футбола. Особенно РПЛ. Первые впечатления были, что здесь очень большой акцент на "физику" ставится.

    Все футболисты очень сильные именно в физическом плане и быстрые. Потом я начал привыкать, стало легче играть. Начал развиваться в России как футболист, прибавил где‑то. Сейчас мне намного легче.

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    • Мне кажется, в РПЛ и МЛС почти одинаковый уровень. Может быть, в РПЛ чуть повыше он.

    Ориентируюсь на Клаудиньо из "Зенита". У него практически такая же позиция, как у меня. Очень красивый футбол показывает, технический. Он маленький и больше действует не за счет "физики", а за счет техники как раз. И постоянно демонстрирует свое высокое мастерство. Для меня это лучший футболист в премьер‑лиге», — приводит слова Батырева «Матч ТВ».

    Батырев провел в текущем чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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