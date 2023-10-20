Игрок «Сочи»: В РПЛ чуть повыше уровень, чем в МЛС

Батырев ранее выступал в МЛС за «Торонто» и «Ванкувере».
«В России высокий уровень футбола. Особенно РПЛ. Первые впечатления были, что здесь очень большой акцент на "физику" ставится.
Все футболисты очень сильные именно в физическом плане и быстрые. Потом я начал привыкать, стало легче играть. Начал развиваться в России как футболист, прибавил где‑то. Сейчас мне намного легче.
Мне кажется, в РПЛ и МЛС почти одинаковый уровень. Может быть, в РПЛ чуть повыше он.
Ориентируюсь на Клаудиньо из "Зенита". У него практически такая же позиция, как у меня. Очень красивый футбол показывает, технический. Он маленький и больше действует не за счет "физики", а за счет техники как раз. И постоянно демонстрирует свое высокое мастерство. Для меня это лучший футболист в премьер‑лиге», — приводит слова Батырева «Матч ТВ».
Батырев провел в текущем чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.