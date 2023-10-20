Аршавин: Отрыв «Краснодара» от «Зенита» начинает настораживать

Бывший футболист «Зенита»высказался о предстоящем матче санкт-петербургского клуба с

«"Крылья Советов" не будут отсиживаться в обороне. Они играют в быстрых контратаках и умеют их проводить, поэтому "Зениту" будет непросто их сдержать. Думаю, будет достаточно голов.

Это тот момент для "Зенита", когда можно и нужно обыграть и обогнать прямого конкурента, а затем уже смотреть за "Краснодаром" и дышать ему в спину. Семиочковый отрыв "Краснодара" — это уже не мало и настораживает.

Много раз уже говорили, что когда уходят лидеры, это тяжело. Команде нужно время, чтобы перестроиться. Перестроились на схему "5–3–2", это сработало, обыграли "Спартак" в тот момент, когда "красно‑белые" уже казались фаворитом… Игра стабилизировалась, но перед перерывом снова случились осечки, особенно неприятным было домашнее поражение от "Локомотива". Ну, а что сделать? Такой период сейчас», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет 22 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров. «Зенит» находится на третьей строчке.