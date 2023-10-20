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    «Скоро он будет готов». Анчелотти — о состоянии Гюлера

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, как проходит восстановление полузащитника команды Арды Гюлера после операции.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    «Арда Гюлер в отличной форме, но ему нужно еще немного времени. Возможно, дней десять.

    Он хотел начать выступать здесь несколько иначе, но он очень молод. У него полно времени, чтобы хорошо себя проявить.

    Скоро он будет готов и покажет свой невероятный талант», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

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    • 18-летний Гюлер еще не провел ни одного матча за «Реал». В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Фенербахче» в турецкой Суперлиге, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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