«Скоро он будет готов». Анчелотти — о состоянии Гюлера

Арда Гюлер Фото: globallookpress.com
«Арда Гюлер в отличной форме, но ему нужно еще немного времени. Возможно, дней десять.
Он хотел начать выступать здесь несколько иначе, но он очень молод. У него полно времени, чтобы хорошо себя проявить.
Скоро он будет готов и покажет свой невероятный талант», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
18-летний Гюлер еще не провел ни одного матча за «Реал». В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Фенербахче» в турецкой Суперлиге, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.