«Скоро он будет готов». Анчелотти — о состоянии Гюлера

Главный тренеррассказал о том, как проходит восстановление полузащитника командыпосле операции.

«Арда Гюлер в отличной форме, но ему нужно еще немного времени. Возможно, дней десять.

Он хотел начать выступать здесь несколько иначе, но он очень молод. У него полно времени, чтобы хорошо себя проявить.

Скоро он будет готов и покажет свой невероятный талант», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

18-летний Гюлер еще не провел ни одного матча за «Реал». В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Фенербахче» в турецкой Суперлиге, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.