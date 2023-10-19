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    Осинькин назвал Кордобу лучшим футболистом на старте сезона РПЛ

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сыграл самую большую роль в успехе его команды.

    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»

    «Лучший футболист на старте сезона, наверное, Кордоба. Понятно, что это не открытие, но игра "Краснодара" в этом сезоне достаточно стабильна.

    Наверное, самую большую роль в этом качественном отрезке сыграл именно Кордоба. Но при этом не могу сказать, что кто-то себя проявляет так же ярко, как, например, в прошлом сезоне Малком», — сказал Осинькин Sport24.

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    • После 11-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 27-ю очками в активе. «Крылья Советов» располагаются следом (21 балл).

    В нынешнем сезоне Кордоба провел 11 матчей за «Краснодар», забил 5 голов и сделал голевую передачу.

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