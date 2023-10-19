Осинькин назвал Кордобу лучшим футболистом на старте сезона РПЛ

Главный тренерзаявил, что нападающийсыграл самую большую роль в успехе его команды.

«Лучший футболист на старте сезона, наверное, Кордоба. Понятно, что это не открытие, но игра "Краснодара" в этом сезоне достаточно стабильна.

Наверное, самую большую роль в этом качественном отрезке сыграл именно Кордоба. Но при этом не могу сказать, что кто-то себя проявляет так же ярко, как, например, в прошлом сезоне Малком», — сказал Осинькин Sport24.

После 11-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 27-ю очками в активе. «Крылья Советов» располагаются следом (21 балл).

В нынешнем сезоне Кордоба провел 11 матчей за «Краснодар», забил 5 голов и сделал голевую передачу.