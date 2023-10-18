В «Пари НН» заявили, что к 2024 году клуб может стать самоокупаемым

Генеральный директор «Пари НН»озвучил амбициозные планы клуба, который хочет уйти от государственного финансирования.

«Где‑то 23–24% занимают траты из бюджета от всех затрат клуба. И то это вещи, в которые встраиваются не только расходы клуба, но и молодёжная политика. Много чего лежит на бюджете из того, что мы не можем пока оплачивать, как коммерческие клубы, например, детский футбол, логистику.

В стратегии клуба к следующему году мы должны стать самоокупаемым клубом. Никакой бюджетной финансовой помощи быть не должно, если, конечно, существенного ничего не произойдёт», — сказал Мелик‑Гусейнов в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».

«Пари НН» по итогам 11 туров идет на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 17 очков.