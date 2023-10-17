Марселино назвал причины ухода с поста главного тренера «Марселя»

Марселино Тораль Фото: globallookpress.com
«Президент "Марселя" сказал мне: "Вы не сможете работать в таких условиях". Ультрас клуба вошли к нему в офис для запланированного диалога и их глава стал угрожать, что если я не буду уволен, они покинут клуб, а также потребовал от президента гарантии этого увольнения», — приводит слова Марселино Relevo.
Напомним, что болельщики «Марселя» были недовольны после того, как команда вылетела в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
После 8-и туров «Марсель» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 12-ю очками в активе.