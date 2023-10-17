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    Капитан сборной Швеции: Я взял на себя инициативу остановить матч с Бельгией

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    Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф был одним из инициатором отмены матча со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2024.

    Виктор Линделеф
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    Виктор Линделеф

    В перерыве матча футболисты и тренерский штаб сборной Швеции узнали, что незадолго до начала игры в Брюсселе были убиты два шведских болельщика. После этого шведы отказались от продолжения матча.

    «Как капитан, я взял на себя инициативу остановить матч. Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, а потом с бельгийцами. Мы быстро пришли к общему решению.

    Это страшно, когда тебе грозит опасность за то, что ты носишь цвета шведского флага», — приводит слова Линделефа Het Nieuwsblad.

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    • Вечером 16 октября стало известно, что два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Инцидент произошел примерно за полтора часа до начала матча в 5 км от стадиона. По данным AP, в полиции подтвердили, что двое застреленных — граждане Швеции.

    Напомним, убийца шведских болельщиков скончался от огнестрельного ранения, полученного в момент задержания полицией.

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