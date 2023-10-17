Капитан сборной Швеции: Я взял на себя инициативу остановить матч с Бельгией

Капитан сборной Швециибыл одним из инициатором отмены матча со сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2024.

В перерыве матча футболисты и тренерский штаб сборной Швеции узнали, что незадолго до начала игры в Брюсселе были убиты два шведских болельщика. После этого шведы отказались от продолжения матча.

«Как капитан, я взял на себя инициативу остановить матч. Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, а потом с бельгийцами. Мы быстро пришли к общему решению.

Это страшно, когда тебе грозит опасность за то, что ты носишь цвета шведского флага», — приводит слова Линделефа Het Nieuwsblad.

Вечером 16 октября стало известно, что два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Инцидент произошел примерно за полтора часа до начала матча в 5 км от стадиона. По данным AP, в полиции подтвердили, что двое застреленных — граждане Швеции.

Напомним, убийца шведских болельщиков скончался от огнестрельного ранения, полученного в момент задержания полицией.