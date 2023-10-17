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    Франция U21 забила 9 безответных голов Кипру U21 в матче отбора на молодежное Евро-2025

    Франция U21 — Кипр U21: счет матча 9:0, обзор голов

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции Сборная Кипра
    Франция U21 всухую разгромила Кипр U21 (9:0) в матче квалификации Евро-2024.

    Франция U21
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    Франция U21

    В 1-м тайме хозяева забили 4 безответных гола. Первый гол организовал защитник молодежки Кипра Эвагорас Антониу, забив в свои ворота. К тому же, в 1-м отрезке отличились дублем отметился Арно Калимуэндо, а один гол забил Магнес Аклиуше.

    Во 2-м отрезке матча по дублю оформили Матис Тель и Райан Шерки, а один гол забил Крислен Матсима.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа H
    Франция U21 — Кипр U21 9:0
    Голы: 1:0 Evagoras Antoniou (автогол) (13'), 2:0 Арно Калимуэндо (пенальти) (30'), 3:0 Магнес Аклиуше (39'), 4:0 Арно Калимуэндо (45'), 5:0 Крислен Матсима (57'), 6:0 Райан Шерки (65'), 7:0 Матис Тель (70'), 8:0 Райан Шерки (80'), 9:0 Магнес Аклиуше (90 + 4')

    После этого матча Франция U21 занимает 1-е место в группе Н с 9-ю очками в активе. Молодежка Кипра — на 4-й позиции (1 балл).

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