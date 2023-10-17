Франция U21 — Кипр U21: счет матча 9:0, обзор голов

всухую разгромила(9:0) в матче квалификации Евро-2024.

В 1-м тайме хозяева забили 4 безответных гола. Первый гол организовал защитник молодежки Кипра Эвагорас Антониу, забив в свои ворота. К тому же, в 1-м отрезке отличились дублем отметился Арно Калимуэндо, а один гол забил Магнес Аклиуше.

Во 2-м отрезке матча по дублю оформили Матис Тель и Райан Шерки, а один гол забил Крислен Матсима.

Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа H Франция U21 — Кипр U21 9:0 Голы: 1:0 Evagoras Antoniou (автогол) (13'), 2:0 Арно Калимуэндо (пенальти) (30'), 3:0 Магнес Аклиуше (39'), 4:0 Арно Калимуэндо (45'), 5:0 Крислен Матсима (57'), 6:0 Райан Шерки (65'), 7:0 Матис Тель (70'), 8:0 Райан Шерки (80'), 9:0 Магнес Аклиуше (90 + 4')

После этого матча Франция U21 занимает 1-е место в группе Н с 9-ю очками в активе. Молодежка Кипра — на 4-й позиции (1 балл).