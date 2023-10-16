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    Кержаков: Всегда мечтал, чтобы Михаил стал основным вратарем «Зенита»

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    Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков признался, что рад за брата Михаила, которому удалось стать основным вратарем «Зенита».

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    «Конечно, за брата всегда переживаю. Всегда мечтал, чтобы он стал основным вратарем "Зенита", и очень счастлив, что он добился таких результатов. Своим трудом он это заслужил.

    А смотреть матчи удается редко, хотя здесь все игры РПЛ показывают по местным каналам. Последнее, что видел, — "Динамо" — ЦСКА и, как ни странно, "Балтика" — "Урал". Просто мы были в гостинице, и там шли эти трансляции.

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    • Не переживал, когда в матче с ЦСКА Антон Заболотный в подкате брату забил, подкараулив ошибку. Думаю, что при нынешних футбольных тенденциях почти у каждого вратаря случаются такие ошибки», — сказал Кержаков в интервью «СЭ».

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