Кержаков: Всегда мечтал, чтобы Михаил стал основным вратарем «Зенита»

Главный тренер «Спартака» из Суботицыпризнался, что рад за брата, которому удалось стать основным вратарем «Зенита».

«Конечно, за брата всегда переживаю. Всегда мечтал, чтобы он стал основным вратарем "Зенита", и очень счастлив, что он добился таких результатов. Своим трудом он это заслужил.

А смотреть матчи удается редко, хотя здесь все игры РПЛ показывают по местным каналам. Последнее, что видел, — "Динамо" — ЦСКА и, как ни странно, "Балтика" — "Урал". Просто мы были в гостинице, и там шли эти трансляции.

Не переживал, когда в матче с ЦСКА Антон Заболотный в подкате брату забил, подкараулив ошибку. Думаю, что при нынешних футбольных тенденциях почти у каждого вратаря случаются такие ошибки», — сказал Кержаков в интервью «СЭ».