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    Кержаков, скорее всего, не сыграет против «Крыльев Советов»

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    Шансы травмированного голкипера «Зенита» Михаила Кержакова сыграть в ближайшем туре против «Крыльев Советов» минимальны.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    Скорее всего, место в воротах достанется 28-летнему Александру Васютину или 25-летнему Денису Адамову, информирует «Спорт-Экспресс».

    Между тем 33-летний Марио Фернандес и 19-летний Дмитрий Васильев восстанавливаются от травм по индивидуальной программе. На сегодняшний день наиболее вероятным видится их возвращение в строй уже после зимней паузы в чемпионате России.

    Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 16.30 (мск).

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