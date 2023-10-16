Кержаков, скорее всего, не сыграет против «Крыльев Советов»

Шансы травмированного голкиперасыграть в ближайшем туре противминимальны.

Скорее всего, место в воротах достанется 28-летнему Александру Васютину или 25-летнему Денису Адамову, информирует «Спорт-Экспресс».

Между тем 33-летний Марио Фернандес и 19-летний Дмитрий Васильев восстанавливаются от травм по индивидуальной программе. На сегодняшний день наиболее вероятным видится их возвращение в строй уже после зимней паузы в чемпионате России.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 16.30 (мск).