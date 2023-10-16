Камавинга рассказал о том, что ему не нравится играть на позиции левого защитника

Полузащитники сборной Франциивыразил недовольство тем, что ему приходится играть на позиции левого защитника.

«Меня спрашивают об этом каждый день. Я тот, кто играет ради интересов команды. Раньше я не знал, каково выступать на этой позиции, но я адаптировался к ней, будь то сборная Франции или "Реал". Но мне это не нравится. Особенно эта позиция.

Думаю, это знают все. Но если мне приходится там играть, я делаю это, хоть и не испытываю удовольствие. Я по-прежнему полузащитник.

Говорил ли я об этом с Анчелотти? Я беседовал с тренером, но как я уже говорил ранее, главное — это команда. На эту позицию нужно было кого-то поставить, и поскольку я командный игрок, то я играл там, хоть мне это и не слишком нравится.

Самое лучшее, что может сделать футболист — отдавать всего себя ради клуба и команды. В жизни ты не всегда получаешь то, что ты хочешь, поэтому нужно во всем видеть положительные стороны», — приводит слова Камавинги Marca.

В нынешнем сезоне Камавинга провел 9 матчей за «Реал» в Примере, не отметившись результативными действиями. В отборе на Евро-2024 в составе сборной Франции полузащитник принял участие в 5-и встречах, также не отметившись очками по системе «гол + пас».