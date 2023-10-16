ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевРублев остановился в шаге от титула в Шанхае, Алькарас снова разочаровал, а Самсонова явно не рассчитала силы
  • 15:47
    • Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире в Наньчане
  • 14:27
    • Отец игрока «Шахтера» подтвердил побег сына в Россию
  • 14:19
    • «Атлетико» готов продать «Барселоне» Феликса, но при одном условии
  • 13:41
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 12:40
    • В РФС сообщили, будут ли у сборной России матчи в ноябре
    Все новости спорта

    Камавинга рассказал о том, что ему не нравится играть на позиции левого защитника

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Сборная Франции Футбол Франции
    Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга выразил недовольство тем, что ему приходится играть на позиции левого защитника.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Меня спрашивают об этом каждый день. Я тот, кто играет ради интересов команды. Раньше я не знал, каково выступать на этой позиции, но я адаптировался к ней, будь то сборная Франции или "Реал". Но мне это не нравится. Особенно эта позиция.

    Думаю, это знают все. Но если мне приходится там играть, я делаю это, хоть и не испытываю удовольствие. Я по-прежнему полузащитник.

    Говорил ли я об этом с Анчелотти? Я беседовал с тренером, но как я уже говорил ранее, главное — это команда. На эту позицию нужно было кого-то поставить, и поскольку я командный игрок, то я играл там, хоть мне это и не слишком нравится.

    Самое лучшее, что может сделать футболист — отдавать всего себя ради клуба и команды. В жизни ты не всегда получаешь то, что ты хочешь, поэтому нужно во всем видеть положительные стороны», — приводит слова Камавинги Marca.

  • От Анчелотти до Тухеля: Самые безжалостные и нелепые тренерские увольнения
  • В футболе есть привычка принимать жестокие решения в отношении наставников команд
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Камавинга провел 9 матчей за «Реал» в Примере, не отметившись результативными действиями. В отборе на Евро-2024 в составе сборной Франции полузащитник принял участие в 5-и встречах, также не отметившись очками по системе «гол + пас».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Кению?
  • Кения — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бельгия и Швеция забьют друг другу
  • Бельгия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли Нидерланды переиграть Грецию?
  • Греция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Греция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры