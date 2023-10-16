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    Греция — Нидерланды. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2024 между сборными Греции и Нидерландов

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    Греция — Нидерланды
    Сегодня в 21:45 по московскому времени сборная Греции в Афинах примет сборную Нидерландов в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года. За ходом матча 8 тура группы B приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Греция

    Сборная Греции в текущей отборочной кампании приняла участие в 6-ти матчах и набрала в них 12 очков. На данный момент коллектив Густаво Пойета занимает второе место в турнирной таблице группы B и опережает голландцев на 3 очка, сыграв при этом на один матч больше.

    Греческая сборная одержала победы в двух последних матчах, не пропустив при этом ни одного мяча. 10 сентября с крупным счетом был обыгран Гибралтар (5:0), а в минувшую пятницу подопечные Пойета одолели на выезде сборную Ирландии (2:0).

    Нидерланды

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    «Оранжевые» идут третьими в турнирной таблице группы B, набрав 9 очков в 5-ти матчах отбора. На счету сборной Голландии 3 победы и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 9:7.

    В квалификации к чемпионату Европы подопечные Кумана проигрывают пока только сборной Франции. В первом туре голландцы разгромно уступили «трехцветным» в гостях (0:4), а в прошлую пятницу дома потерпели поражение со счетом 1:2.

    В остальных играх сборная Голландии набрала 9 очков — против Гибралтара (3:0), Греции (3:0) и Ирландии (2:1).

    Личные встречи

    В 9-ти очных матчах сборная Нидерландов одержала 6 побед, Греция праздновала успех в двух случаях и еще один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Греция — Нидерланды с коэффициентом 2.18.

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