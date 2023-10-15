ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ГавиДебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави?
  • 00:07
    • Гол Гюндогана помог Германии обыграть США в товарищеском матче
  • 23:40
    • Италия разгромила Мальту в отборе Евро-2024
  • 19:25
    • ЦСКА одолел «Сочи» в матче КХЛ
  • 23:48
    • Сборная Венгрии обыграла Сербию в матче отбора на Евро-2024
  • 20:07
    • «Кубань» одержала победу над «Торпедо», а «Химки» обыграли «Енисей»
    Все новости спорта

    Роналду: Надеюсь, что сыграю на Евро, хотя до него ещё далеко

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Португалии Португалия
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду изъявил желание выступить на чемпионате Европы 2024 года.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы хорошо играем, победили в каждом матче. Не припоминаю таких лёгких отборочных этапов за моё время в команде или даже в истории сборной. Португалия вышла потому, что играла хорошо.

    То, что мы уже добились цели, не случайность. Надеюсь, что сыграю на Евро, хотя до него ещё далеко. Надеюсь, у меня не будет травм или других сложностей», — приводит слова Роналду Record.

    Напомним, что Португалия заняла 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 года, набрав 21 очко в 7-и встречах. Ближайший преследователь команды Словакия набрала 13 баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Норвегия Испанию?
  • Норвегия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Швейцарцы уверенно завоюют три очка и укрепят лидерство в группе
  • Швейцария — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Магнитка» воспользуется всеми слабыми зонами «Барыса»
  • «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швейцария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уэльс — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Китай — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры