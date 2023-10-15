Роналду: Надеюсь, что сыграю на Евро, хотя до него ещё далеко

Нападающий сборной Португалииизъявил желание выступить на чемпионате Европы 2024 года.

«Мы хорошо играем, победили в каждом матче. Не припоминаю таких лёгких отборочных этапов за моё время в команде или даже в истории сборной. Португалия вышла потому, что играла хорошо.

То, что мы уже добились цели, не случайность. Надеюсь, что сыграю на Евро, хотя до него ещё далеко. Надеюсь, у меня не будет травм или других сложностей», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, что Португалия заняла 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 года, набрав 21 очко в 7-и встречах. Ближайший преследователь команды Словакия набрала 13 баллов.