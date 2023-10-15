Пирло: «Ювентус» дал старт моей тренерской карьере. Мне не хватило времени привить свой стиль

Легенда итальянского футболарассказал о своем периоде работы главным тренером в туринском

«Я могу лишь поблагодарить "Ювентус" за то, что дал мне работу без опыта. Это был хороший сезон, начало нового стиля игры. Уверен, что в последующие годы мы бы еще прибавили, но я не испытываю горечи из-за их решения.

Понятно, что когда твоя тренерская карьера начинается в "Ювентусе", то дальше ты можешь идти только вниз. Это было разочаровывающе, но я доволен тем, какой путь выбрал», — рассказал Пирло Football Italia.

Андреа Пирло — один из лучших центральных полузащитников в истории итальянского футбола. Выступал за «Брешию», «Интер», «Милан», «Ювентус». В качестве тренера работал с «Ювентусом» и «Фатих Карагюмрюком». Сейчас возглавляет «Сампдорию», выступающую в Серии В.