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    Адиев: Результат не в нашу пользу, и значит, что мы чего-то не доделали

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Дании Сборная Казахстана
    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Дании (1:3).

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Первый тайм иногда удавался, но соперник был лучше. В первом тайме имели несколько моментов. Во втором тайме выглядели лучше, и пропала наша скованность. Эпизодами выглядели вовсе здорово. Забили, и могли забить ещё, но не удалось.

    У нас был план на игру. Мы вышли с тремя атакующими игроками, как правило раньше мы выходили с двумя. С первых минут мы задействовали трёх атакующих игроков, понимая, что наш соперник один из самых атакующих коллективов в мире.

    Идея была в том, если бы много прижимались к воротам, и соперник бы нам эти голы забил. Оразов действовал с глубины, и пытался создавать контратаки. Результат не в нашу пользу, и значит, что мы чего-то не доделали», — цитирует Адиева пресс-служба национальной команды.

    Сборная Дании (16 очков) идет на втором месте группы H после 7 матчей. Казахстан (12) занимает четвертую строчку в группе.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В следующем матче сборная Дании в гостях сыграет с Сан-Марино, а Казахстан на выезде встретится с Финляндией. Обе игры пройдут 17 октября.

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