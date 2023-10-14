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    Горшков о вызове в сборную: Спросонья не понимал, кто звонит, и кинул трубку

    Футбол Сборная России Футбол России Крылья Советов
    Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал, как узнал о вызове в национальную команду.

    Юрий Горшков
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    Юрий Горшков

    «Узнал интересно: дома уснул, проснулся, пошел кормить малыша, раз звонок, два, скинул. Думаю: "Кто там может звонить?" Третий раз звонят, взял трубку, говорят: "Юрий, вы знаете, что вас вызвали в сборную России?" Я спросонья говорю, что не знал. Не понимал спросонья и скинул. Потом телефон начал разрываться. Увидел список и осознал.

    Что касается матча со "Спартаком", наверное, до этого матча тренерский штаб сборной уже что‑то планировал, может, этот матч поставил какую‑то точку в окончательном решении. Думаю, наметки были и до этого матча, у команды был неплохой отрезок.

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    • Для многих вызов в сборную — мечта детства. Для меня в том числе. Ты всю жизнь работаешь и мечтаешь оказаться здесь и сыграть за сборную. Каждый ждем и мечтает об этом», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

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