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    Аршавин: Верю, что в матче «Зенита» с «Кайратом» не будет 0:0

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    Бывший футболист «Зенита» и «Кайрата» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между клубами из Санкт-Петербурга и Алма-Аты.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Конечно, мне интересно вернуться в Алма‑Ату, где провел три года, а потом пять лет вообще не был. Правда, так или иначе, контакты все равно были. Поэтому приятно вновь здесь оказаться.

    Когда еще играл за "Кайрат", думал о том, что если "Зенит" когда‑нибудь приедет сюда на матч, это будет большой праздник для алмаатинцев и вообще для Казахстана. Поэтому сейчас надеюсь, что на матче будет аншлаг.

    Да, почувствовал, что меня тут ждали. Причем уже в аэропорту.

    Надеюсь, что получится праздник. Результат, может, не так важен, но верю, что 0:0 точно не будет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Кайрат» — «Зенит»

    Матч между «Зенитом» и «Кайратом» пройдет 14 октября в Алма-Аты.

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