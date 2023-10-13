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    Тарханов: У этой сборной России есть будущее

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна
    Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал победу сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Матч понравился. Моментов много было и у нас, и у наших ворот. Интенсивная игра была. В концовке, может, чуть больше борьбы было, а так, весь матч хороший.

    Баринов сказал, что это один из лучших матчей сборной? Да, согласен. Тут и состав уже играл более оптимальный, хотя и (Александра) Головина не было, который мог бы добавить. (Защитник Сергей) Волков очень правую бровку обслуживал, (нападающий Сергей) Пиняев хорошо сыграл. Сегодня и опытные, и молодые футболисты достаточно слаженно играли.

    Раньше сборную было принято критиковать? Это все полная ерунда. Просто что‑то не получалось. Было много проверок молодых ребят, футболистов, которые еще не готовы были к сборной, может быть. Поэтому по‑разному игра складывалась.

  • Гол пишем, два в уме. Матч с Камеруном вернул большой футбол в Россию
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    • Зачем критиковать команду? Надо разбирать, куда стремиться и куда нам дальше идти в игровом плане. Это самое главное. Задача эксперта — обсудить матч, а не осудить. Критиковать легко.

    У этой сборной есть будущее, конечно. Все хорошие молодые ребята. Единственное, надо, чтобы нас побыстрее запустили в Европу, чтобы игроки не пропали, а то все равно это только товарищеские игры», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

    Сборная России 16 октября проведет товарищеский матч с Кенией. Игра состоится в турецкой Анталье.

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