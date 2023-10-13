Нигерия и Саудовская Аравия не выявили сильнейшего в товарищеском матче, Новая Зеландия и ДР Конго сыграли вничью

Подошел к концу ряд товарищеских матчей с участием национальных сборных.

В одном из них сборная Гвинеи смогла минимально одолеть команду Гвинеи-Бисау со счетом 1:0. Автором гола стал Морган Гилавоги.

В еще одной игре Новая Зеландия и ДР Конго не выявили сильнейшего — 1:1.

Также национальные команды Южной Африки и Эсватини сыграли вничью, так и не поразив ворота друг друга — 0:0.

И, наконец, сборные Нигерии и Саудовской Аравии сыграли со счетом 2:2. На голы Салмана Аль-Фаража и Мохамеда Канно нигерийцы ответили точным ударом Келечи Ихеаначо, а также автогол на счету Абдуллы Аль-Амри.