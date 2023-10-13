Нигерия и Саудовская Аравия не выявили сильнейшего в товарищеском матче, Новая Зеландия и ДР Конго сыграли вничью

Сборная Нигерии Фото: globallookpress.com
В одном из них сборная Гвинеи смогла минимально одолеть команду Гвинеи-Бисау со счетом 1:0. Автором гола стал Морган Гилавоги.
В еще одной игре Новая Зеландия и ДР Конго не выявили сильнейшего — 1:1.
Также национальные команды Южной Африки и Эсватини сыграли вничью, так и не поразив ворота друг друга — 0:0.
И, наконец, сборные Нигерии и Саудовской Аравии сыграли со счетом 2:2. На голы Салмана Аль-Фаража и Мохамеда Канно нигерийцы ответили точным ударом Келечи Ихеаначо, а также автогол на счету Абдуллы Аль-Амри.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Саудовская Аравия — Нигерия 2:2
Голы: 1:0 Salman Al-Faraj (60'), 1:1 Абдулелах Аль-Амри (автогол) (73'), 1:2 Келечи Ихеаначо (81'), 2:2 Мохаммед Канно (90 + 10')