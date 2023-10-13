ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Грант Доусон и Бобби ГринГрин уничтожил Доусона за полминуты. 37-летний Бобби теперь в топ-15 легковесов UFC
  • 21:26
    • Австрия — Бельгия: стартовые составы команд
  • 21:14
    • Португалия — Словакия: стартовые составы команд
  • 21:09
    • Нидерланды — Франция: стартовые составы команд
  • 20:58
    • Азербайджан на выезде одолел Эстонию в квалификации Евро-2024
  • 19:24
    • «Салават Юлаев» разгромил «Витязь»
    Все новости спорта

    Нигерия и Саудовская Аравия не выявили сильнейшего в товарищеском матче, Новая Зеландия и ДР Конго сыграли вничью

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Новой Зеландии Сборная ЮАР Сборная Саудовской Аравии Сборная Нигерии
    Подошел к концу ряд товарищеских матчей с участием национальных сборных.

    Сборная Нигерии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Нигерии

    В одном из них сборная Гвинеи смогла минимально одолеть команду Гвинеи-Бисау со счетом 1:0. Автором гола стал Морган Гилавоги.

    В еще одной игре Новая Зеландия и ДР Конго не выявили сильнейшего — 1:1.

    Также национальные команды Южной Африки и Эсватини сыграли вничью, так и не поразив ворота друг друга — 0:0.

    И, наконец, сборные Нигерии и Саудовской Аравии сыграли со счетом 2:2. На голы Салмана Аль-Фаража и Мохамеда Канно нигерийцы ответили точным ударом Келечи Ихеаначо, а также автогол на счету Абдуллы Аль-Амри.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Саудовская Аравия — Нигерия 2:2
    Голы: 1:0 Salman Al-Faraj (60'), 1:1 Абдулелах Аль-Амри (автогол) (73'), 1:2 Келечи Ихеаначо (81'), 2:2 Мохаммед Канно (90 + 10')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Нидерланды и Франция выявить сильнейшего?
  • Нидерланды — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Пошатнется ли лидерство Португалии?
  • Португалия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Проблемы австрийцев пойдут на пользу сборной Бельгии
  • Австрия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Португалия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Австрия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дания — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Урава Редс — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Послезавтра в 11:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Послезавтра в 09:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры