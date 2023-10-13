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    Сильянов: В матче с Камеруном результат стоял на первом месте

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна
    Защитник сборной России Александр Сильянов прокомментировал победу над Камеруном (1:0).

    Александр Сильянов
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    Александр Сильянов

    «Камерун — хороший соперник. В матче то мы владели инициативой, то они.

    Насколько важно было победить? Два года не играли в Москве. Было очень важно победить, как и во всех играх.

    Вчера очень хотелось порадовать болельщиков. Результат стоял на первом месте. К матчу с Кенией готовимся с позитивным настроем», — приводит слова Сильянова «Чемпионат».

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