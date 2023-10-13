Сильянов: В матче с Камеруном результат стоял на первом месте

Защитник сборной Россиипрокомментировал победу над(1:0).

«Камерун — хороший соперник. В матче то мы владели инициативой, то они.

Насколько важно было победить? Два года не играли в Москве. Было очень важно победить, как и во всех играх.

Вчера очень хотелось порадовать болельщиков. Результат стоял на первом месте. К матчу с Кенией готовимся с позитивным настроем», — приводит слова Сильянова «Чемпионат».

Сборная России 16 октября проведет товарищеский матч с Кенией. Игра состоится в турецкой Анталье.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о готовности сыграть с бразильскими клубами.