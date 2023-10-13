Агент: «Монако» в будущем не будет препятствовать отъезду Головина в сборную

в будущем не будет запрещатьиграть за сборную. Об этом сообщил Александр Клюев, агент российского футболиста.

Головин ранее не смог сыграть за сборную России в товарищеском матче с Камеруном (1:1). Также стало известно, что он пропустит встречу со сборной Кении, которая состоится 16 октября.

«Из‑за травмы Головина, полученной в расположении сборной России, "Монако" не будет в будущем менее охотно отпускать Александра на сборы национальной команды», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Головин провел в текущем чемпионате Франции семь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Сообщалось, что Головин может пропустить ближайший матч «Монако» из-за травмы.