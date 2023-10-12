Тюкавин: После первого гола потребую у Захаряна проставу

Нападающий «Динамо»рассказал о своем общении с полузащитником «Реал Сосьедада»

«С Арсеном по-прежнему переписываемся и общаемся, скидываем рилсы (короткие видео в соцсетях — прим.) друг другу. Знаю, что вышел против "Атлетико", следим за ним.

Конечною, после первого гола потребую у него проставу (смеется)», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо» за 12 миллионов евро. В первых четырех матчах за испанский клуб российский футболист не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности менее 90 минут.