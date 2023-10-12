Самедов: Матч с Камеруном — хорошая проверка для сборной России

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды с

«Верю, что сборная России сможет одержать победу в этом матче.

Камерун — самый сильный соперник из всех, с кем играла Россия за последнее время? Я всех уже не вспомню, но это сильная африканская сборная, которая практически всегда попадает на большие турниры, такие как чемпионат мира. Многие футболисты играют в топ-лигах.

Это будет хорошей проверкой для нашей сборной. Сложно сказать, кто сильнее. Я думаю, что шансы равны», — сказал Самедов «Известиям».

Матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Камерун

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Монако» Александр Головин из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной России с Камеруном и Кенией.