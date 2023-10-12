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    Баринов: Один из лучших наших матчей в последнее время в плане организации игры

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    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итог матча против Камеруна (1:0).

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Игра не показалась легкой, не знаю, как она смотрелась с трибун. Мне очень понравился хороший выход из обороны, не понравилось, что теряли очень много простых мячей. Если бы не было таких потерь, счет был бы покрупнее.

    Во всех моментах в Мотю били. Не считаю, что были сумасшедшие моменты. Все большие молодцы, не буду выделять Сафонова. Наверное, один из лучших наших матчей в последнее время в плане организации игры.

    Стараюсь им быть, есть такие качества в "Локомотиве", тренер доверяет мне, выпускает с капитанской командой. Стараюсь не подводить, работаю на благо команды», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

    Уже 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка.

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