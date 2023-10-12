Баринов: Один из лучших наших матчей в последнее время в плане организации игры

Полузащитник сборной Россииподвел итог матча против Камеруна (1:0).

«Игра не показалась легкой, не знаю, как она смотрелась с трибун. Мне очень понравился хороший выход из обороны, не понравилось, что теряли очень много простых мячей. Если бы не было таких потерь, счет был бы покрупнее.

Во всех моментах в Мотю били. Не считаю, что были сумасшедшие моменты. Все большие молодцы, не буду выделять Сафонова. Наверное, один из лучших наших матчей в последнее время в плане организации игры.

Стараюсь им быть, есть такие качества в "Локомотиве", тренер доверяет мне, выпускает с капитанской командой. Стараюсь не подводить, работаю на благо команды», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

Уже 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка.