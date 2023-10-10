«Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом» Фото: globallookpress.com
Казанский клуб попросил рассмотреть эпизод с отмененным из-за офсайда голом Мирлинда Даку на 82-й минуте.
«Рубин» благодаря победе над «Ахматом» набрал 12 очков и поднялся на 10-е место в РПЛ. Грозненская команда с таким же количеством баллов располагается на 11-й строчке.
Также «Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 5-го тура группового этапа Кубка России «Локомотивом» (1:3). Ростовчане попросили рассмотреть эпизод с назначенным пенальти в свои ворота на 6-й минуте игры.