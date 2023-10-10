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    «Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»

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    «Рубин» обратился в в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0). Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

    «Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»
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    «Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»

    Казанский клуб попросил рассмотреть эпизод с отмененным из-за офсайда голом Мирлинда Даку на 82-й минуте.

    «Рубин» благодаря победе над «Ахматом» набрал 12 очков и поднялся на 10-е место в РПЛ. Грозненская команда с таким же количеством баллов располагается на 11-й строчке.

    Также «Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 5-го тура группового этапа Кубка России «Локомотивом» (1:3). Ростовчане попросили рассмотреть эпизод с назначенным пенальти в свои ворота на 6-й минуте игры.

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