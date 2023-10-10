Миранчук: У сборной России нет никакого страха перед Камеруном

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеских матчей с

Сборня России сыграет с Камеруном 12 октября в Москве, а с Кенией — 16 октября в турецкой Анталье.

«Возвращаться на родину всегда приятно. И даже не смущает, что целый день провел в самолете.

Давно не был в сборной, очень соскучился по ребятам, по штабу, по атмосфере. Много новых моментов и игроков, приятно вернуться. Жду сборов.

Страха перед матчем с Камеруном не может быть, игра будет непростая. Сейчас команды все умеют бегать, защищаться и атаковать, этого хватит, чтобы создавать проблемы любой команде.

Страха никакого нет, покажем то, что требует главный тренер», — приводит слова Миранчука пресс-служба национальной команды.