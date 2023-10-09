Кузяев: Соскучился по ребятам, атмосфере, тренерскому штабу, играм за сборную

Полузащитники сборной Россиивысказался о своем прибытии в ряды национальной команды страны.

«Добрался замечательно за исключением того, что рейс задержали на три часа. Рад, что приехал в сборную, в Россию. Не был здесь полгода, соскучился по ребятам, атмосфере, тренерскому штабу, играм за сборную.

Какие ожидания от предстоящих матчей? Ожидания как и всегда, будем играть только на победу, потому что мы в сборной, здесь по другому никак. Все ребята будут сконцентрированы и сосредоточены», — приводит слова Кузяева пресс‑служба сборной России.

В октябре сборная России проведет товарищеские матчи против команд Камеруна и Кении.