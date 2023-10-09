ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каору МитомаТрансферный дайджест. 3 — 9 октября
  • 19:20
    • ISU не изменил решение об отстранении россиян от международных соревнований
    Все новости спорта

    Кузяев: Соскучился по ребятам, атмосфере, тренерскому штабу, играм за сборную

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев высказался о своем прибытии в ряды национальной команды страны.

    Далер Кузяев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев

    «Добрался замечательно за исключением того, что рейс задержали на три часа. Рад, что приехал в сборную, в Россию. Не был здесь полгода, соскучился по ребятам, атмосфере, тренерскому штабу, играм за сборную.

    Какие ожидания от предстоящих матчей? Ожидания как и всегда, будем играть только на победу, потому что мы в сборной, здесь по другому никак. Все ребята будут сконцентрированы и сосредоточены», — приводит слова Кузяева пресс‑служба сборной России.

    В октябре сборная России проведет товарищеские матчи против команд Камеруна и Кении.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гости не оставят никаких шансов сочинцам?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Питерский коллектив порезвится вдоволь?
  • СКА — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Победная серия «Торпедо» не ускользнет от команды в ближайшем матче
  • «Локомотив» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Серундоло — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бельграно — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крю Александра — Рексхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры