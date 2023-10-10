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    Федотов рассказал о нововведении в российском судействе

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    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал о новом правиле в российском судействе.

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    «Нововведение департамента: теперь игру "Зенита" может судить арбитр из Санкт-Петербурга. Это шаг в будущее.

    Судьи ФИФА — "без прописки", хотя, по мне, это должно касаться всех арбитров Премьер-Лиги, и это стоит довести до Каманцева.

    Если люди попадают в РПЛ, то они же считаются квалифицированными и достойными этого? Значит, они должны обслуживать все матчи. Либо как-то делиться с учетом VAR.

    Потому что сейчас не все арбитры РПЛ получают назначения. Откуда же брать ротацию? Не может только Карасев судить и московские, и не московские команды. Работайте, доказывайте. А если не будете этого делать, то ваше место займут другие. Тогда клубам будет понятно, что никакой предвзятости нет», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

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