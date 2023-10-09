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    Юран объяснил, почему «Пари НН» обыграл «Крылья Советов»

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в 11-м туре чемпионата России.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Мы одержали победу прежде всего за счет того, что разобрали слабые и сильные места соперника. За два дня до игры команда заехала на базу. У нас было много теории, на тренировках ребята все правильно делали. Сказали парням, что если мы это сделаем и в игре, то будет положительный результат.

    Но самое главное — это запредельная самоотдача. Футбол — тяжелый вид спорта, и если ты сделаешь все на максимуме — он тебя обязательно вознаградит. Рад, что парни все это перенесли на поле — теорию и практику.

    С Самарой не нужно было играть на встречных курсах, нельзя было давать им преимущества. Они хорошо играют в быстрых атаках, в их составе есть скоростные, обученные игроки. Мы же старались заставить их играть в позиционных атаках.

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    • После перерыва, ведя с минимальным преимуществом в счете, первые 15-20 минут действовали более сдержанно, максимально упростив игру. А свои моменты искали в контратаках. Хуан [Боселли] мог забить, а уже в добавленное время Зе Турбо расставил все точки над i.

    Считаю, что мы одержали уверенную, заслуженную победу, не позволив самарцам создать голевые моменты», — приводит слова Юрана пресс-служба нижегородского клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

    В ближайшем матче «Пари НН» встретится на выезде со «Спартаком». Игра пройдет 22 октября в Москве.

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