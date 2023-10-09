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    Хави прокомментировал ничью с «Гранадой»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (2:2).

    Хави
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    Хави

    «Думаю, мы доминировали почти весь матч. У нас были моменты, мы заслуживали большего, но из-за своих ошибок... Нельзя так начинать игру. Мы обсуждали то, насколько соперник опасен. Нам пришлось отыгрываться. Команда начала играть спокойно, доминировала и в конечном счете заслужила победу. Однако мы уходим с одним очком — для нас этого мало.

    Мы допустили ошибку в комбинационной игре. Нашей задачей было идти вперед. Такой гол повлиял на нас. Но после второго пропущенного гола команда чувствовала себя хорошо — с точки зрения игры, а не результата.

    Резервный судья сказал мне в эпизоде в концовке встречи, что Ферран коснулся мяча. Очевидно, он его не касался. Есть ощущение, что этот гол можно было и засчитать. Кому Ферран мешает? Мяч как летел, так и летит дальше, никому Торрес не мешал», — цитирует Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает третье место в таблице Примеры с 21-м баллом в активе. «Гранада» — на 19-й позиции (6).

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