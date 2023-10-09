Ондуа: Предстоящий визит в Москву и матч против России — это большая гордость для меня

Футболист сборной Камерунавысказался о предстоящем товарищеском матче против национальной команды России.

«Предстоящий визит в Москву и матч против России — это большая гордость для меня. Рад, что этот матч состоится, и я смогу сыграть против сборной дома перед своими друзьями и родными. Это очень приятно, особенный день и матч для меня.

Из нынешнего состава сборной России знаком со многими. Кто‑то был со мной в академии, с кем‑то играл в РПЛ. Не буду называть имена, с некоторыми мы поддерживаем общение. Это приятно, потому что годы прошли, мы до сих пор общаемся.

В чём сила сборной Камеруна? Это командная игра, сложно выделить кого‑то. Да, у нас есть ребята, которые играют в больших клубах, но выделять кого‑то я не буду. Наша сила — командный дух.

Жалею ли о решении играть за Камерун? Это очень важное решение в моей жизни как спортсмена. Я не жалею, что принял такое решение. В России есть поговорка: "Что ни делается — всё к лучшему". Было хорошо, будет еще лучше. Так что благодарю Бога за эту возможность», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

Поединок между Россией и Камеруном состоится в Москве 12 октября.