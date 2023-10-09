Кузяев: Не ожидал такого теплого приема со стороны руководства и игроков «Гавра»

Полузащитники сборной Россиирассказал о жизни и адаптации во Франции.

«Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен.

Язык? Да, изучаю. Французский язык мне нравится, очень красивый. Потихоньку, шаг за шагом, дается.

Головин? Да, мы переписываемся время от времени. Он даже приглашал к себе в Монако. Я приезжал в сентябре, но он был в сборной — может, когда-нибудь еще пересечемся», — приводит слова Кузяева пресс‑служба сборной России.