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    Кузяев: Не ожидал такого теплого приема со стороны руководства и игроков «Гавра»

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    Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал о жизни и адаптации во Франции.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен.

    Язык? Да, изучаю. Французский язык мне нравится, очень красивый. Потихоньку, шаг за шагом, дается.

    Головин? Да, мы переписываемся время от времени. Он даже приглашал к себе в Монако. Я приезжал в сентябре, но он был в сборной — может, когда-нибудь еще пересечемся», — приводит слова Кузяева пресс‑служба сборной России.

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