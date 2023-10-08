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    Руни покинул пост главного тренера «Ди Си Юнайтед»

    Футбол MLS
    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Ди Си Юнайтед».

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.

    «Мы поговорили с Уэйном и пришли к выводу, что сейчас нам лучше расстаться. Мы благодарны ему за всё, что он сделал для нашего клуба и для футбола в столице страны, сначала в качестве игрока и капитана "Ди Си Юнайтед", а совсем недавно в качестве нашего тренера. Он остаётся важной частью семьи "Ди Си Юнайтед", а также ценным и заветным другом», — прокомментировал уход Руни генеральный директор клуб Джейсон Левин.

    «Это подходящее время. Я сделал все, чтобы клуб вышел в плей-офф. Поэтому время пришло», — отметил сам Руни.

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