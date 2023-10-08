Руни покинул пост главного тренера «Ди Си Юнайтед»

Экс-нападающийи сборной Англиипокинул пост главного тренера

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.

«Мы поговорили с Уэйном и пришли к выводу, что сейчас нам лучше расстаться. Мы благодарны ему за всё, что он сделал для нашего клуба и для футбола в столице страны, сначала в качестве игрока и капитана "Ди Си Юнайтед", а совсем недавно в качестве нашего тренера. Он остаётся важной частью семьи "Ди Си Юнайтед", а также ценным и заветным другом», — прокомментировал уход Руни генеральный директор клуб Джейсон Левин.

«Это подходящее время. Я сделал все, чтобы клуб вышел в плей-офф. Поэтому время пришло», — отметил сам Руни.