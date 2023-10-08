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    «Нефтехимик» уверенно победил дома «СКА-Хабаровск»

    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 2:0 (0:0)

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    Нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле взял три очка в матче со «СКА-Хабаровск» — 2:0.

    Давид Кокоев
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    Давид Кокоев

    Первый тайм не принес забитых голов, хотя преимуществом владели гости.

    Но все изменилось после перерыва. «Нефтехимик» завладел инициативой на поле и смог забить два мяча.

    Сначала отличился Давид Кокоев на 73-й минуте.

    А уже в добавленное время точку в матче поставил Максим Першин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — СКА-Хабаровск 2:0
    Голы: 1:0 Давид Кокоев (73'), 2:0 Pershin M. (90+3') Нефтехимик: Алексей Бердников, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Артём Голубев, Роман Денисов, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Кирилл Морозов, Максим Петров, Артём Котик, Sitdikov M. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Альбек Гонгапшев, Андрей Савинов, Simonyan A. Предупреждение: Магомед Мусалов (87')

    Команда Кирилла Новикова поднимается на 14-е место с 15 очками. «СКА-Хабаровск» теперь на девятой строчке с 18 баллами.

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